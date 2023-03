Inter, oggi Matthaus compie 62 anni: gli auguri del club nerazzurro

Potenza fisica, tecnica eccelsa e carisma. Lothar Matthäus ha incarnato perfettamente tutte queste caratteristiche nelle stagioni in maglia nerazzurra. L'ex centrocampista festeggia oggi 62 anni. Ha iniziato la sua avventura in nerazzurro nell'estate del 1988, restandoci fino al 1992. Si è subito sentito parte del club, ricambiando l'affetto dei tifosi. In 153 presenze ha realizzato 53 gol, alcuni dei quali determinanti per la conquista dello Scudetto ‘89, della Supercoppa Italiana e della Coppa Uefa 1991.