Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri il mondo Inter si è ritrovato via web per gli auguri di Natale. Tutti i dipendenti hanno ricevuto il saluto del presidente Steven Zhang, oltre che dei due amministratori delegati Marotta e Antonello.

“Da Appiano si sono poi collegati il tecnico Antonio Conte, il capitano Handanovic e poi lo stesso Lukaku: l’invito, per tutti, era quello di presentarsi davanti al video con qualcosa di nerazzurro addosso“.

(Gazzetta dello Sport)