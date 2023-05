Lukaku compie oggi 30 anni: il messaggio di auguri da parte dell’Inter

Buon compleanno all'attaccante belga, tornato questa estate a Milano: per lui 125 presenze e 74 gol in nerazzurro

Tanti auguri a Romelu Lukaku ! L'attaccante belga, nato il 13 maggio 1993, compie 30 anni. Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, nelle prime due stagioni ha collezionato 95 presenze e realizzato 64 gol in nerazzurro, conquistando lo Scudetto nella stagione 2020/21.

In questa stagione, dopo il suo ritorno in nerazzurro, ha realizzato 10 reti in 30 presenze, vincendo la Supercoppa Italiana.