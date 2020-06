Inter, gli auguri del popolo nerazzurro a Diego Milito: “Buon compleanno Principe!”

75 reti in 171 gare ufficiali con la maglia dell’Inter e una stagione indimenticabile che ha trascinato i nerazzurri alla conquista del Triplete 2010.

Inserito nella lista dei candidati per l’edizione 2020 della Hall of Fame nerazzurra, con la sua 22 è stato protagonista di clamorose prestazioni e gol determinanti e bellissimi, come quelli che hanno coronato la magica notte di Madrid.

Oggi il Principe Diego Milito compie 41 anni e riceve i migliori auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi.

(inter.it)