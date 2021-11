Lele Oriali compie 69 anni: ecco gli auguri dell’Inter

Nel giorno del suo 69esimo compleanno, gli auguri del Club nerazzurro e di tutti i tifosi a Gabriele Oriali

Nato a Como il 25 novembre 1952, Gabriele Oriali veste da giovanissimo i colori nerazzurri. Arriva nel Settore Giovanile nel 1965 e da lì comincia una lunga avventura che lo porterà ad indossare la maglia dell’Inter in 392 occasioni con la prima squadra dal 1970 al 1983. In 13 anni realizza 43 gol conquistando 2 Scudetti e 2 Coppe Italia, prima del suo ritorno in nerazzurro nelle vesti di dirigente.