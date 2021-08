Serie A, con gli stadi chiusi -2,6% di tifosi. Crescono Inter e Milan, vola l’Atalanta

La pandemia ha colpito anche il numero degli spettatori, le due milanesi crescono per tifosi, sale il club bergamasco

Gli stadi vuoti hanno creato grossi problemi economici a tutti i club, ma non solo. I tifosi lontani hanno perso la via: secondo l'indagine di StageUp infatti sono circa 700mila i sostenitori che hanno smesso di tifare. Un anno di stadi chiusi e il 2,6% dei tifosi ha abbandonato il calcio.

"La Juventus resta leader assoluta con 8,2 milioni di tifosi, anche se perde il 7% rispetto al 2019-20, questo anche per effetto di una stagione non esaltante. Al contrario crescono l’Inter e soprattutto il Milan, che sale al secondo posto con oltre 4 milioni, +11% in un anno, grazie all’effetto sorpresa nell’ultimo campionato e alla presenza di un’icona nazionale come Ibrahimovic. Tra le due milanesi c’è un dualismo storico in termini di bacini d’utenza", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Spicca, poi, il balzo dell’Atalanta, a quota 350mila tifosi, con un incremento del 19%, addirittura del 43% dal 2018-19: il club di Percassi sta pescando fuori dal suo territorio, in virtù di una combinazione di risultati e bel gioco che genera simpatia. In generale, allargando il discorso all’ultimo decennio, è ben chiara ormai la trasformazione del tifo calcistico verso un approccio meno fanatico e più fluido. Prima i millennials, poi la generazione Z: ci troviamo di fronte a un ricambio generazionale che impatta profondamente sulle dinamiche del tifo. Il vecchio concetto di squadra del cuore si sta pian piano sfaldando. E, specie per i top club, la platea globale risulta essere sempre più strategica. Così come quelle persone non propriamente appassionate di calcio, da conquistare per allargare i bacini", aggiunge il quotidiano.