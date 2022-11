TS – Inter, Ausilio sarà in Qatar per il Mondiale: ecco i motivi del suo viaggio

L'inizio del Mondiale in Qatar è ormai imminente, e lo Stato arabo è pronto ad accogliere dirigenti calcistici provenienti da ogni parte del mondo. Tra questi ci sarà anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Così scrive Tuttosport: "Considerando che la rassegna iridata è tutta condensata intorno a Doha, non ci sarebbe da stupirsi se Lukaku settimana prossima ricevesse pure la visita di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che volerà in Qatar per vedere alcune partite e per riaprire i canali diplomatici con gli operatori di mercato e i dirigenti delle altre grandi d'Europa presenti nell'emirato".