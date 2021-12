Graziani: “Inter, prima qualche muso lungo: ora serenità. Inzaghi ha lavorato su…”

L'ex giocatore ha parlato del momento nerazzurro e di come la squadra campione d'Italia abbia ritrovato autorevolezza

Ciccio Graziani, a SportMediaset XXL ha parlato anche dell'Inter e del momento che la squadra di Inzaghi sta vivendo da prima in classifica:

Come in breve tempo l'Inter di Inzaghi è diventata autoritaria?

Perché, al di là delle difficoltà iniziali, anche per l'inserimento di alcuni calciatori, come Dumfries, ha ritrovato serenità equilibrio e compattezza. All'inizio c'era qualche muso lungo da parte di chi giocava meno. Ora l'ambiente mi sembra molto tranquillo e sereno. E mi sembra che Inzaghi abbia lavorato molto sul gioco. L'Inter sta giocando molto meglio, non è legata ad esterni definiti, giocano tutti, la manovra è avvolgente e riescono a creare molte più occasioni e con più giocatori rispetto al passato.