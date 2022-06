Inter, l’Avellino si fa avanti per Sangalli: nuovi contatti in settimana

"In settimana il club biancoverde terrà dei nuovi incontri per prendere informazioni e definire i dettagli di alcune operazioni in entrata ed in uscita. Il diesse Enzo De Vito vorrebbe aggiungere alla rosa un'altra pedina di valore, che seppur under sia un elemento su cui puntare. Non è un mistero che il direttore sportivo degli irpini abbia avuto la scorsa settimana incontri con i club di serie A, dove ha conoscenze, amicizie e con cui piace dialogare. I rapporti con l'Inter sono conosciuti nell'ambiente. Ottimo il legame con il dirigente di mercato Dario Baccin dell'Inter e non a caso alla formazione avellinese sono stati accostati diversi elementi della primavera neroazzurra.