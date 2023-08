CorSera: “La prima avversaria dell’Inter resta se stessa. E c’è da porsi una domanda banale”

"Favorita per lo scudetto secondo le agenzie di scommesse, l’Inter scatta ai blocchi ancora incompleta in attacco e con una domanda fin troppo banale: quella che debutta domani sera a San Siro contro il Monza è una squadra più forte di quella che è arrivata in finale di Champions e terza in campionato?". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'analisi sulla rosa dell'Inter in vista del nuovo campionato ormai alle porte.