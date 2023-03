Inter, con la Juve ‘eguagliato’ record di 46 anni. “Per la Coppa Italia avvisate il pianista”

Era da 46 anni che l'Inter non perdeva entrambe le sfide di campionato contro la Juventus senza segnare nemmeno un gol

Era da 46 anni che l'Inter non perdeva entrambe le sfide di campionato contro la Juventus senza segnare nemmeno un gol. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che si sofferma anche sulla rissa nel finale:

"Era dal 1976-77 che la Juve non vinceva entrambe le partite di campionato contro l’Inter senza subire gol. Dopo il fischio finale, zuffa da saloon, espulsi D’Ambrosio e Paredes. Così, tanto per preparare l’atmosfera in vista delle prossime semifinali di Coppa Italia. Avvisate il pianista".