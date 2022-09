Inter, Handa-Onana ma non solo: ”Altri 4 ballottaggi per Inzaghi. In attacco…”

Simone Inzaghi ha più di un dubbio di formazione in vista della sfida delle 18.45 contro il Viktoria Plzen. Lautaro è il punto di riferimento offensivo e ''stasera ovviamente partirà titolare, probabilmente con Correa, favorito su Dzeko. Ma quello della spalla di Martinez non è l’unico dubbio di Inzaghi. In porta Handanovic e Onana si dividono le possibilità di titolarità. In difesa riecco Bastoni, con De Vrij e Skriniar. Sulle fasce Darmian e Gosens sono in vantaggio sui compagni di squadra, ma Dumfries (sei gare consecutive, con l’olandese ultimamente non al top), Dimarco e pure Bellanova scalpitano'', spiega Tuttosport che, nella probabile, opta per Handanovic in porta.