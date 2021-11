Sky – Inter, conferma per Ranocchia. Questi due ballottaggi per lo Shakhtar

Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri per la sfida di Champions League di domani contro lo Shakhtar

Obiettivo ottavi di finale. L'Inter domani alle 18.45 scenderà in campo in Champions League contro lo Shakhtar dopo il successo in campionato col Napoli. Come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi è pronto a confermare Andrea Ranocchia al centro della difesa al posto dell'infortunato de Vrij. Sul centro-destra Skriniar, dall'altra parte o Bastoni o Dimarco, il ballottaggio è aperto. L'altro è quello in mediana tra Calhanoglu e Vidal, col turco favorito; conferme per Brozovic e Barella, come per Darmian e Perisic sulle fasce. Davanti tocca alla coppia Lautaro-Dzeko.