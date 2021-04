Sky – Inter, chi al posto di Barella? In due per una maglia. Scalpita Sanchez

Al momento il tecnico dell'Inter Conte non ha ancora deciso chi sostituirà il centrocampista tra Gagliardini e Vecino

L'Inter scenderà in campo domenica alle 12.30 contro il Cagliari. Il tecnico dei nerazzurri Conte dovrà fare a meno di Barella squalificato e ancora non ha scelto chi lo sostituirà. Secondo quanto riporta Sky c'è un ballottaggio ancora in corso tra Gagliardini e Vecino per sostituire Barella.