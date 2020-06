Inter, obiettivo Coppa Italia: i sette fedelissimi di Conte pronti per Napoli. E Lukaku…

L’Inter e Antonio Conte si avvicinano alla sfida contro il Napoli che mette in palio la finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – ha i suoi fedelissimi e i numeri lo confermano: de Vrij e Skriniar in difesa, Handanovic in porta, Brozovic e Barella a centrocampo, Lukaku e Lautaro in attacco. Tutti e sette hanno superato oltre 2000′ in stagione, a testimonianza di come siano dei punti fermi dei nerazzurri: il migliore è Lukaku (2904′), davanti a Skriniar e Brozovic, entrambi sopra i 2700′, mentre completano la top 7 Handanovic (2700′), de Vrij (2634′), Lautaro (2437′) e Barella (2036′). “Nella semifinale di andata di coppa a San Siro, invece, l’assente era Handanovic (guai alla mano), mentre i sei dell’Ave Maria erano tutti in campo. Non finì bene, ma quella da metà febbraio alla sospensione per la pandemia di coronavirus era un’Inter in difficoltà: oltre al k.o. con la squadra di Gattuso, arrivarono le pesanti sconfitte in campionato con Lazio e Juve, intervallate dal doppio successo in Europa League contro il morbido Ludogorets. Ecco, ora servirà un’Inter decisamente più prestante. Magari la stessa che partì con 6 vittorie in fila in campionato a inizio stagione. Conte è maestro di partenze e ripartenze e con sei allievi di livello può far scuola. Il primo banco di prova sarà già indicativo”, commenta La Gazzetta dello Sport.