Inter-Barça, la decisione della Uefa: niente stop per Van Boekel. Sarà al Var in Roma-Betis

La decisione dell'Uefa, niente stop per l'arbitro olandese che domani sarà al Var per la gara tra Roma-Betis

Niente stop per Van Boekel. L'arbitro olandese, designato al Var in Inter-Barcellona, è finito nel mirino per il fallo di mano di Dumfries. Fallo che invece è stato ignorato da arbitro e appunto Var.