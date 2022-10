Inter-Barcellona in onda in chiaro su Canale 5. Ecco il programma della serata

La gara di Champions di San Siro tra Inter e Barcellona sarà in diretta sulle reti Mediaset, ecco chi farà la telecronaca

Martedì 4 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la terza giornata di Champions League “Inter-Barcellona”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.