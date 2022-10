Repubblica – Inter, Inzaghi fa la cosa più interista che c’è

Tanti voti alti e nessuna insufficienza. Sono le pagelle di Repubblica ai giocatori dell'Inter dopo la vittoria contro il Barcellona. Il migliore è Hakan Calhanoglu, 8 per il turco: "È il primo a impegnare Ter Stegen. Poi trova il supergol da fuori che cercava da troppe partite". 7,5 per Dimarco: "Terzino vecchia scuola per contenere Dombélé. Quando libera il sinistro è un piacere". Voto alto anche per Simone Inzaghi, 7: "Fa la cosa più interista che c’è e la fa benissimo: rispondere col pragmatismo ai passaggini del Barcellona".