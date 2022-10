Sky – Inter, col Barcellona tocca a Onana. Lautaro? L’allenamento di oggi dirà di più

Il portiere dovrebbe prendere il posto di Handanovic in Champions League. Aggiornamenti nel pomeriggio sull'attaccante

Dopo la sconfitta contro la Roma, l'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Barcellona in Champions League.

Come riporta Sky Sport, dovrebbe esserci Onana in porta e ci potrebbe essere qualche cambio rispetto alla gara con la Roma. Su Lautaro non ci sono aggiornamenti, ieri il problema sembrava sotto controllo, vedremo se oggi svolgerà l'allenamento