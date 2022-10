Inter-Barcellona, pagelle GdS: “Top Calhanoglu e Dimarco, c’è una grande bocciatura”

Voti alti per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport dopo il match vinto dai nerazzurri contro il Barcellona. Il migliore in campo è Calhanoglu

Voti alti per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport dopo il match vinto dai nerazzurri contro il Barcellona. Il migliore in campo è Calhanoglu -, voto 7,5. "Il tiro in avvio è il segnale che scuote i suoi. Con personalità si fa sempre trovare libero, regista e rifinitore. Il gol è la conseguenza naturale". Benissimo - voto 7 - anche Skriniar, Bastoni, Barella e Dimarco ma sono promossi anche gli altri, da Onana - 6,5 - a Darmian fino a Mkhitaryan, Lautaro e Acerbi. 6 per i subentrati Dzeko, Dumfries mentre c'è un solo bocciato ed è Correa, voto 5: "Fuori posto, fuori tempo, fuori tutto. Pure limitato da una botta presa a fine primo tempo, ma il peggio l'aveva già mostrato. Non è mai una sponda per i compagni: tunnel senza fine"