Lautaro e Thuram

«Il rientro di Lautaro sarebbe un miracolo e sarebbe un ulteriore buster all'attacco nerazzurro che sappiamo che con Thuram e Lautaro non ha rivali nella rosa interista. Penso sempre all'uno a zero di Monaco come manifesto di quanto sono in grado di fare insieme. Una di quelle coppie dove il rendimento di uno dei due viene moltiplicato e non sommato dall'altro compagno. Sarebbe preziosissimo se l'argentino fosse capace di stare in campo. Secondo me più prezioso del recupero di Lewandowski che credo andrà in panchina. Perché Ferran Torres ha segnato, è andato a segno anche contro l'Inter. L'argentino è più importante per l'Inter», ha detto ancora il giornalista.