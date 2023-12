La vittoria per 2-0 contro il Lecce conferma l'Inter in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda: dopo 17 giornate sono 44 i punti raccolti, con 41 punti fatti e 7 subiti. Per la 12.a volta in campionato Yann Sommer ha tenuto la porta inviolata, in un match che ha visto Yann-Aurel Bisseck segnare il suo primo gol in maglia nerazzurra.