De Grandis: “I più spremuti dell’Inter sono i più indispensabili. Il calo di rendimento…”

Skriniar, Brozovic e Barella sono tra i più impiegati dal tecnico in questa stagione e spesso la stanchezza si è fatta sentire

Tra i primi otto giocatori più spremuti di questa stagione in Serie A ci sono tre giocatori dell'Inter . Skriniar, Brozovic e Barella sono tra i calciatori più impiegati nel massimo campionato, rispettivamente con 3270 minuti giocati per lo slovacco, 3105 per il croato e 2941 per il centrocampista italiano.

A questo proposito Stefano De Grandis ha sottolineato su Skysport: «Sono tutti giocatori cardine nel loro reparto. Per questo Inzaghi non può rinunciare a loro che hanno un peso specifico incredibile nel loro ruolo. Ma il calo dell'Inter mette in evidenza che questa spremitura toglie energie ai giocatori. Barella, prima della gara con la Salernitana, non sembrava lui, la stanchezza evidentemente si fa sentire. Magari chi gioca in difesa si stanca meno, ma il centrocampista che deve dare il guizzo, ispirare una giocata, che ogni tanto deve andare in dribbling o sprintare, si affatica. Per questo servono i ricambi adeguati. Un tarlo dell'Inter è l'assenza di un ricambio come regista. Anche Vecino ha fatto fatica in quella posizione».