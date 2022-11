Inter, Barella si aggiudica il LeoVegas.News Goal of the Month di ottobre

Con la meravigliosa rete segnata contro la Sampdoria rete Nicolò Barella vince per il secondo mese consecutivo il LeoVegas.News Goal of the month

Scatto in profondità, aggancio perfetto, destro violentissimo. Un gol bellissimo, su lancio di Alessandro Bastoni. Con questa meravigliosa rete segnata contro la Sampdoria Nicolò Barella vince per il secondo mese consecutivo il LeoVegas.News Goal of the month: è del numero 23 il gol più bello segnato nel mese di ottobre.