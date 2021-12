Inter-Barella, non cambia nulla: “La multa un «atto dovuto» post Madrid”

Il Corriere dello Sport torna sul momento del centrocampista nerazzurro, reduce dall'espulsione in Champions League

Non cambia nulla nel rapporto tra l’Inter e Nicolò Barella post Madrid. Lo assicura il Corriere dello Sport, che parla della situazione e riporta delle dichiarazioni dello stesso giocatore per fare chiarezza. “La multa che gli verrà comminata dalla società è un atto dovuto, ma non cambia nulla in un rapporto più solido, fatto di stima e fiducia reciproca («L’Inter me l’ha dimostrata ancor prima del rinnovo di contratto. Futuro da capitano? Ce n'è già uno ed è Samir. Ora è irrispettoso parlarne, poi c’è Ranocchia. Per il futuro deciderà il club, io non ci penso»), ma, come premesso, la risposta migliore non può che arrivare dal campo. Magari già domani sera con il Cagliari: «Sarà una partita difficile per noi e speciale per me. E’ sempre una grande emozione, mi fa un effetto strano. Ma noi lottiamo per il titolo, non possiamo permetterci di lasciarne per strada e faremo di tutto per vincere»”, si legge.