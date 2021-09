Inter, verso l’Atalanta: da verificare il problema fisico accusato da Barella

Saranno da valutare in queste ore le condizioni del centrocampista nerazzurro, sostituito ieri precauzionalmente

Ieri al 70’ Nicolò Barella ha lasciato il campo durante Fiorentina-Inter (al suo posto ieri è entrato Matias Vecino). Appena arrivato in panchina, il centrocampista nerazzurro ha messo del ghiaccio sulla coscia destra. Come riportato anche oggi dal Corriere dello Sport, sono “da controllare le condizioni di Barella, che quando è uscito si toccava la coscia destra”, si legge. Verso l’Atalanta, Barella verrà dunque valutato in queste ore dallo staff medico di Inzaghi.