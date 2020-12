Libero – Inter, stagione senza appello. Barella inarrestabile se avesse più qualità

“L’Inter ha fatto troppo poco per meritarsi quegli gli ottavi che mancano da 9 anni. Con lo 0-0 finale, invece, l’Inter non solo è l’unica italiana ad uscire, ma fallisce pure l’approdo in E-League. La stagione è già senza appello: scudetto o disfatta”. Il quotidiano Libero commenta così l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

“In scena l’ennesimo psico-dramma a San Siro. Come nelle ultime due stagioni, con una mediana rimaneggiata (Spalletti due anni fa fece a meno di Nainggolan, Vecino, Gagliardini e Joao Mario, l’anno scorso Conte col Barça rimase senza Sensi, Barella e Gagliardini) e con Barella in campo con una caviglia gonfia pur di non far giocare Eriksen“, sottolinea il giornale riferendosi agli infortuni che pure stavolta hanno messo in difficoltà Conte.

Anche se Barella si è meritato un 6.5 secondo il quotidiano: “Fin dal primo minuto dimostra di stare bene. I suoi inserimenti sono di difficile lettura per la difesa ucraina. Poi ci mette la solita corsa. La sensazione è che se avesse un briciolo di qualità in più sarebbe inarrestabile”.

(Fonte: Libero)