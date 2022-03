Inter, riecco il vero Barella. “Tornato ad essere come il prezzemolo. E ride anche Mancini”

Dopo un momento di appannamento, Nicolò Barella si è ripreso la scena. Contro la Salernitana ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse

Dopo un momento di appannamento, Nicolò Barella si è ripreso la scena. Contro la Salernitana ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse, con due assist come ciliegine sulla torta di un match giocato in maniera straripante. "Barella è di nuovo quel prezzemolo della mediana nerazzurra capace di incidere in entrambe le fasi, apportando quantità, ma anche qualità, vedi i due assist da applausi serviti col contagiri all’amico Lautaro Martinez nella sfida di venerdì contro la squadra di Davide Nicola. Peccato quindi per l’Inter che il sardo, che deve ancora scontare la seconda giornata di squalifica in Champions, non possa essere tra i titolari ad Anfield", commenta Tuttosport.