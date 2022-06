Inter, Barzagli: “Scambio Pinamonti-Milenkovic? Bisognerà vedere come…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così di un possibile scambio tra Inter e Fiorentina tra Andrea Pinamonti e Nikola Milenkovic: "Bisogna vedere come si muoverà la Fiorentina in difesa, perdere un giocatore affidabile dietro vuol dire doverlo rimpiazzare, a prescindere da Pinamonti in attacco", le sue dichiarazioni.