Inter, con Ludogorets e Juve chi gioca in difesa? TS: “Bastoni e Godin si alterneranno”

Uno dei dubbi sulle prossime due partite è chi giocherà tra Godin e Bastoni. Se Skriniar e de Vrij sono perni nerazzurri, loro due sono stati spesso alternati da Antonio Conte. E allora chi ci sarà contro il Ludogorets e chi con la Juve? Il giovane difensore nerazzurro ha avuto un rendimento migliore rispetto all’ex Atletico e con il suo mancino permette all’Inter di avere sul centrosinistra “un giocatore abile nell’uscita dalla difesa palla al piede e nella costruzione rapida e fluida del gioco”, scrive TuttoSport.

Il centrale uruguaiano però ha dalla sua l’esperienza e non è un caso se mister Conte lo ha mandato in campo nelle gare di Champions e nei big match della Serie A. “La sensazione è che contro Ronaldo, toccherà a lui, anche se proprio nella gara d’andata Conte tolse Godin al 9’ della ripresa sull’1-1 per inserire Bastoni”, si legge sul giornale torinese.

(Fonte: TuttoSport)