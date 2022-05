GdS – Inter, Bastoni di sicuro partirà per Roma. In pole in attacco e la sorpresa…

Gli ultimissimi dubbi di formazione da sciogliere in casa Inter per mercoledì sera. In palio c'è la finale di Coppa Italia, di fronte la Juve

Gli ultimissimi dubbi di formazione da sciogliere per mercoledì sera. In palio all'Olimpico c'è la finale di Coppa Italia, di fronte la Juventus. Per l'ennesimo derby d'Italia stagionale, Simone Inzaghi ha due punti interrogativi su tutti in casa Inter. Sul fronte Alessandro Bastoni, svela La Gazzetta dello Sport oggi, "la giornata di ieri ha fatto registrare un ulteriore passo in avanti verso il pieno recupero. Il difensore si è allenato ancora a parte, ma è una gestione controllata del rientro. Ad Appiano ha fatto praticamente tutto, ha corso e calciato senza avvertire problemi al polpaccio destro. È una zona delicata, inutile forzare senza motivo: di fatto, Bastoni ha semplicemente evitato il contatto con i compagni, ma il tipo di allenamento è stato molto simile".

La Gazzetta è comunque ottimista sul recupero di Bastoni e si sbilancia verso la partenza in programma domani con destinazione Roma: "Con ogni probabilità tornerà in gruppo stamattina, per aumentare i carichi di lavoro. Dipenderà dalle sensazioni di giornata, ma di sicuro domani pomeriggio sarà sul volo che porterà Inzaghi e cosi a Roma. Inzaghi a lui chiederà di registrare tutta la difensiva, di fare blocco con De Vrij e Skriniar, a maggior ragione se davvero Allegri, come sembra, sta pensando al tridente Vlahovic-Dybala-Morata".

Per il resto, resta un solo dubbio da sciogliere in attacco per Inzaghi verso la Juventus: "In due per una maglia. E guardando bene l’ultima uscita di campionato, non è poi così scontato capire chi formerà insieme a Lautaro Martinez la coppia d’attacco per dare l’assalto alla Coppa Italia. Perché contro l’Empoli, né il Tucu Correa né Edin Dzeko hanno dato l’impressione di vivere un momento di forma particolarmente positivo. Oggi Dzeko resta comunque il favorito, anche perché la sua panchina contro l’Empoli è sembrata proprio figlia di una rotazione studiata in vista del match di mercoledì sera contro la Juve. Del resto, in una partita così, senza appello e con un trofeo in palio, c’è bisogno di un uomo di grande esperienza e personalità, abituato più di altri alla vittoria. Certo, nell’ultimo mese Correa ha avuto diverse chance e la sua intesa con Lautaro è sembrata migliore rispetto a quella con il bosniaco, che non sta vivendo un momento di forma eccezionale. Difficile, infine, vedere a sorpresa Sanchez: il cileno - decisivo in Supercoppa - sarà un’arma da giocare a gara in corsa", conclude il quotidiano.