Giornale – Inter, Inzaghi col pilota automatico. Per Bastoni prova da big in mezzo

I nerazzurri viaggiano spediti verso la vetta attraverso le nuove certezze conquistate nell'ultimo periodo

L'Inter ha trovato nuove certezze e su quelle sta poggiando le speranze di tornare in vetta prima possibile. Sottolinea Il Giornale in edicola oggi sui nerazzurri: "Inzaghi ha trovato la quadra. Viaggia col pilota automatico, nonostante l'assenza in difesa di un leader come De Vrij, sostituito più degnamente da Ranocchia e da Bastoni. Il giovane italiano schierato centrale ha giocato con la naturalezza dei grandi, lui che di solito viene piazzato come terzo di sinistra in difesa".