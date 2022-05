Inter, occhi puntati su Bastoni ad Appiano: le sensazioni verso la Juventus

Il vero dubbio di casa Inter riguarda un giocatore su tutti verso la finale di Coppa Italia contro la Juve: Alessandro Bastoni

Così La Gazzetta dello Sport ha aggiornato sulle condizioni del difensore nerazzurro: "Gli occhi sono puntati su Alessandro Bastoni, assente anche contro l'Empoli per la terza partita consecutiva. L'obiettivo dell'ex Atalanta è tornare in campo per la finale di Coppa Italia, ma è ancora tutto da valutare: oggi il difensore ha lavorato con una buona intensità in campo nell'allenamento personalizzato, domani si valuterà se farlo rientrare con il gruppo a tre giorni dalla partita contro la Juve. Qualora non dovesse recuperare in tempo, a giocarsi il posto da titolare saranno D'Ambrosio e Dimarco, con il primo che parte favorito", si legge.