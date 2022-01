Inter, Bastoni taglia il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro

Il difensore classe '99, a soli 22 anni, è già arrivato in tripla cifra in gare ufficiali fra campionato e coppe

Sono 77 le presenze in A in nerazzurro per Bastoni, alle quali si sommano 5 partite in Coppa Italia, 12 in Champions League, 5 in Europa League e una in Supercoppa Italiana. Protagonista della conquista del 19° Scudetto dell'Inter, ha di recente bissato i trionfi con la vittoria nella Supercoppa Italiana.