Inter, Bastoni dopo l’infortunio alla caviglia: “Tornerò presto”

Il difensore dell'Inter Bastoni ha affidato ai social il suo messaggio dopo l'infortunio alla caviglia di ieri contro la Roma

C'era grande apprensione nelle scorse ore in casa Inter per l'infortunio alla caviglia di Alessandro Bastoni. Gli esami hanno confermato la distorsione, la speranza dei nerazzurri è che possa tornare contro il Liverpool in Champions League, mercoledì 16 febbraio. "Tornerò presto", ha scritto su Instagram il difensore dell'Inter.