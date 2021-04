Inter-Verona, arriva il post di Bastoni: “Un passo avanti importante”

Il difensore nerazzurro ha scritto un messaggio per festeggiare sui social con i tifosi la difficile vittoria contro l'Hellas

È stata una partita molto dura per l'Inter, che è sembrata durare molto più di novanta minuti. È stato difficile sbloccare la gara contro il Verona, ben messo in campo. È stato difficile dover accettare un nuovo legno, stavolta colpito da Hakimi su punizione. Era l'ennesimo in tre partite. Ed è stato liberatorio il gol di Darmian che ha fatto levare un urlo nerazzurro da Milano a tutte le parti d'Italia dove un interista stava aspettando con ansia di dire 'gol'.