Il Giornale – L’Inter vuol battere anche l’effetto laguna. Inzaghi farà turnover

La trasferta di Venezia non sempre evoca bei ricordi per i nerazzurri. Inzaghi pronto al turnover massiccio

Dopo le vittorie contro Napoli e Shakhtar, l'Inter è attesa dalla trasferta di Venezia. Una trasferta che per i nerazzurri non evoca bei ricordi come ricorda il Giornale. Dopo il 3-1 del 1999 con Recoba grande protagonista, "l'Inter è tornata a Venezia altre due volte senza mai vincere, sconfitta 1-0 e poi 1-1, il 27 febbraio del 2002, al momento l'ultimo precedente al Penzo tra i veneti e i nerazzurri, che in campionato a Venezia non vincono addirittura dall'aprile del 1967".

Per quanto riguarda le possibili scelte di Simone Inzaghi, è probabile che il tecnico decida di effettuare un robusto turnover. "Ancora fuori De Vrij, in difesa Ranocchia ha convinto e verrà confermato. Non è da escludere il riposo per Darmian e Perisic, anche se il croato sta benissimo e per l'inesauribile Barella: Gagliardini e Vecino tra gli indiziati per una maglia da titolare. Il turnover toccherà anche l'attacco. Il panchinato di giornata, seguendo le rotazioni, potrebbe essere Lautaro, dopo che lo sono stati Dzeko contro il Napoli e Correa in Champions".