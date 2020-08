Godin: “All’inizio non facile, ora ho capito cosa chiede il mister. In difesa stiamo facendo benissimo”

L’Inter approda alle semifinali di Europa League battendo 2-1 il Bayer Leverkusen. Dopo la gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Diego Godin:

Hai dimostrato di essere un grande professionista. Sei tornato da titolare, è cambiato qualcosa?

“All’inizio non è stato facile, ho cambiato tanto. C’è voluto tempo per capire quello che chiede il mister. Ora lo stiamo facendo, sia io che la squadra. Stiamo facendo tante cose buone. Capiamo quando difendere basso, quando andare, in difesa stiamo lavorando benissimo e siamo tutti più forti. Quando facciamo quello che ci chiede il mister, facciamo bene. Abbiamo vinto e abbiamo fatto bene sotto tutti i punti di vista”.

A quanto serve l’esperienza?

“Serve sempre, ma poi parla il campo. Se non facciamo le cose che proviamo in allenamento non andiamo da nessuna parte. L’esperienza ti aiuta. Sono contento, dopo 10 anni l’Inter torna a giocare una semifinale europea e ora ci dobbiamo godere questa situazione. Poi riposiamo e ci prepariamo”.