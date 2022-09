Inter-Bayern, Barella attende la Champions da mesi: alle sue spalle un’insidia

Il centrocampista nerazzurro vuole riscattarsi dopo aver perso gli ottavi dell'ultima edizione per l'espulsione col Real

Archiviare il derby e preparare nel migliori dei modi la sfida contro il Bayern Monaco. È questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, che oggi parlerà ancora alla squadra. Il tecnico nerazzurro ha rivisto la partita contro il Milan insieme al suo staff e tornerà sugli errori nell'allenamento in programma oggi ad Appiano Gentile.

"Evitare che si indugi in certi errori gratuiti. I tocchi in uscita un po’ sufficienti di Calhanoglu, se ripetuti, col Bayern potrebbero avere conseguenze persino peggiori".

"Da chi si identifica così tanto con un club, ci si aspetta di più - scrive La Gazzetta delle Sport -. Tra l’altro, la Champions è il grande rimpianto di Nicolò che saltò tutte e due le sfide agli ottavi col Liverpool l’anno passato per una reazione dissennata contro il Real nel girone. Da mesi Barella aspetta solo di rigiocare in Europa e tirarsi via di dosso le vecchie ruggini".