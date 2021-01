Inter macchina da gol: solo il Bayern Monaco ha fatto meglio. Lautaro, messaggio alla Juve

Una vera e propria macchina da gol: con i 4 segnati al Benevento diventano 49 le reti messe a segno dall’Inter da inizio stagione. Numeri che confermano la forza offensiva della squadra di Antonio Conte: miglior attacco d’Italia, in Europa solo il Bayern Monaco ha fatto meglio. E, come sottolinea Tuttosport, segnali di risveglio da parte di Lautaro Martinez: “I nerazzurri hanno confermato di essere un’infallibile macchina da gol. Con il poker di ieri, sono arrivati a quota 49: solo il Bayern (57) ha fatto meglio nei cinque campionati top d’Europa. Particolarmente importante, soprattutto dopo il gol sbagliato a Udine, che si sia sbloccato Lautaro considerato che l’argentino sarà centro di gravità dell’attacco pure martedì in Coppa Italia, quando Lukaku sarà squalificato. Meglio non poteva festeggiare il Toro l’accordo per il rinnovo di contratto che sarà formalizzato a febbraio dall’ennesima visita milanese dei suoi procuratori“.