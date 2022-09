Inter-Bayern, Müller: “Gara decisiva per entrambe, ecco perché. San Siro…”

Al termine della gara finita in pareggio contro l'Union Berlino, Thomas Müller ha parlato ai microfoni di Dazn. Il tedesco è già proiettato alla di Champions in programma mercoledì contro l'Inter: "Ho potuto giocare qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno, ma ci sono stato da spettatore da bambino e sono rimasto colpito dalla storia che si respira. Spero sicuramente in un risultato migliore, questo è certo", ha detto Müller, riferendosi al pareggio contro l'Union Berlino. "E' una partita molto importante e decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come questa, la partita di apertura è semplicemente molto importante per il feeling e per il resto del percorso, per non essere sotto pressione".