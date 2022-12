Dal ’82 sempre giocatori di Inter e Bayern in finale: sarà così anche a Qatar 2022

Nel 1982 c'erano P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge per il Bayern ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli per l'Inter. Nel 1986, per la finale tra l'Argentina e la Germania (3-2) c'erano K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs per il Bayern e K.-H. Rummenigge per l'Inter. Nel 1990, invece, per la finale tra Germania e Argentina (1-0) cerano R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon per il Bayern. Per l'Inter c'erano A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann. Al Mondiale negli Stati Uniti nel 1994, tra Brasile e l'Italia (0-0, 3 a 2 ai rigori) c'erano Jorginho per il Bayern e N. Berti per l'Inter mentre nel 1998 per la finale a Parigi tra Francia e Brasile (3-0) c'erano Bixente Lizarazu per il Bayern; Youri Djorkaeff e Ronaldo per l'Inter.

Nel 2002 per la finale tra Brasile e Germania (2-0) c'erano O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker per il Bayern; e Ronaldo per l'Inter. Nel 2006 a Berlino per la finale tra la Francia e l'Italia (1-1, 5 a 3 ai rigori) c'erano Willy Sagnol per il Bayern e Marco Materazzi per l'Inter. Nel 2010 per la finale tra Spagna e Olanda (1-0) c'erano M.Van Bommel e A. Robben per il Bayern e W. Sneijder per l'Inter. Nel 2014 per la finale tra Germania e Argentina (1-0) c'erano M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze per il Bayern. Per l'Inter c'erano H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio. Nel 2018 per la finale tra la Francia e la Croazia (4-2) erano presenti C. Tolisso per il Bayern; I. Perisic, M. Brozovic per l'Inter.