Inter bella, a tratti travolgente. Inzaghi ha una squadra organizzata e consolidata

“Troppa differenza nei valori in campo, ma non è solo una questione tecnica. Anche l'organizzazione dell'Inter è superiore a quella avversaria, consolidata e sperimentata. I tanti punti persi in provincia un anno fa, erano spesso errori clamorosi degli attaccanti, prima ancora che dei difensori: il problema non esiste se fai 2 gol con le prime 3 occasioni”, spiega il quotidiano.