"Per essere definita la migliore Inter degli ultimi anni - diciamo dal 2011 in poi tenendo in una teca lo “Special” 2010 -, servirà il sigillo finale, per non rimanere una grande... incompiuta. Lo scudetto ovviamente è la stella polare della stagione, anche se lo stato di grazia della squadra di Inzaghi e il percorso in Europa della scorsa stagione, fanno credere che in tanti in casa nerazzurra vogliano ancora dire la loro nella Champions che Lautaro Martinez e compagni riprenderanno a giocare martedì a San Siro con l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'Inter di Inzaghi, attesa ora alla grande sfida contro l'Atletico nell'andata degli ottavi di finale di Champions.