Nandez favorito ma Bellerin ancora in corsa. Inter-Arsenal l’occasione giusta?

La sfida di domenica in Usa per la Florida Cup può essere l'occasione giusta per l'Inter parlare del laterale con gli inglesi

Andrea Della Sala

L'Inter, è ormai noto, è alla ricerca di un esterno destro che dovrà prendere il posto di Hakimi nell'organico di Inzaghi. Nandez sembra essere balzato in pole position nelle preferenze del club nerazzurro che anche ieri ha incontrato il Cagliari per parlare dell'affare.

Ma sullo sfondo rimane l'interesse per Bellerin dell'Arsenal. E domenica potrebbe esserci un'occasione importante: nella tournée in Usa, l'Inter affronterà i Gunners proprio domenica. L'incontro tra i due club potrebbe essere l'occasione per parlare del laterale spagnolo e approfondire la trattativa.

(La Gazzetta dello Sport)