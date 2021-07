GdS – Inter, Bellerin il preferito a destra: la condizione necessaria e 2 alternative

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro che prenderà il posto di Achraf Hakimi, passato al Paris Saint-Germain

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro c'è sempre il terzino dell'Arsenal Hector Bellerin, ma arriverà solamente nel caso in cui i 'Gunners' accetteranno di inserire il diritto di riscatto nell'operazione. Resistono alle sue spalle le candidature di Dumfries del PSV e di Zappacosta, in uscita dal Chelsea e affidabile anche se non stimola la fantasia.