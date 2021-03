Inter, benedetta sosta nazionali: “Handa e D’Ambrosio tornano col Bologna?”

Se c'è una buona notizia in questo mare di cattive novità, per l'Inter, è sicuramente il prossimo avvento della sosta nazionali

Se c'è una buona notizia in questo mare di cattive novità, per l'Inter , è sicuramente il prossimo avvento della sosta nazionali. Handanovic e D'Ambrosio, infatti, potrebbero tornare contro il Bologna:

"Se non altro, c’è almeno una (piccola) buona notizia: l’imminente pausa per le nazionali. Handanovic, se tutto dovesse procedere nella normalità, potrebbe tornare già per il match con il Bologna, alla ripresa del campionato. Stesso discorso per D’Ambrosio. Le prossime ore, comunque, verranno vissute con grande apprensione (...) Il resto dei giocatori nerazzurri (tranne Vecino e de Vrij, ultimi positivi) proseguirà con l’isolamento fiduciario, limitando gli spostamenti al tragitto fino ad Appiano Gentile".