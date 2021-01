Inter-Benevento: domani il tecnico Conte parlerà in conferenza stampa

Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Milan, l’Inter sarà di nuovo in campo sabato sera alle 20.45 contro il Benevento. Domani il tecnico dei nerazzurri Conte parlerà in conferenza stampa. Questo il comunicato del club nerazzurro:

Sabato l’Inter sfiderà il Benevento nel match delle 20:45 a San Siro. Alla vigilia della prima giornata di ritorno del campionato si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 13:30 di venerdì 29 gennaio.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.