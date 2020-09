Il ds del Benevento: “Peccato, volevamo giocare subito la partita con l’Inter”

Anche Pasquale Foggia, il direttore sportivo del Benevento, ha parlato del rinvio della prima gara di campionato, quella contro l’Inter e ha sottolineato: «La prima sfida era con l’Inter, un peccato doverla recuperare, avremmo voluto giocare subito. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti di una Serie A importante, ci saranno sul nostro cammino squadre di grande livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare l’obiettivo della salvezza».

(Fonte: beneventocalcio.club)