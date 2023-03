Adani: “Tra Inter e Benfica dico Benfica. Non si può fare la partita col Porto”

«Dico Benfica sperando di sbagliare. Ma dico che il Benfica che ha perso tanto con Fernandez ha giocatori funzionali allenati da Dio, non avrà Otamendi, miglior centrale del Mondiale, ma non credo che sia una squadra come il Porto e quello che l'Inter ha fatto col Porto non basterebbe». Lele Adani ha parlato così dei quarti di Champions League e ha previsto che i nerazzurri saranno eliminati dai portoghesi.

«La squadra portoghese - ha aggiunto - ha un gioco intercambiabile, tutti arrivano a calciare in porta e ha tre giocatori in forma come ad esempio Joao Mario e Rafa Silva. Per quanto riguarda invece Napoli-Milan dico la squadra di Spalletti perché alla storia preferisco la modernità. Il club rossonero in CL è leggenda ma il Napoli sta dicendo cose che non posso dimenticare e me la fa preferire».